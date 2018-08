Empfehlung - Zweiter Bauabschnitt im Matthiasstift eingeweiht

Wietmarschen Aus dem Matthiasstift, das noch vor wenigen Jahren vor dem Aus stand, ist nach Ansicht des niedersächsischen Finanzministers Reinhold Hilbers „mit Ideen, Tatkraft und dem Willen, nicht gleich aufzugeben“, etwas Einzigartiges entstanden. Nach Ansicht des aus Lohne stammenden Politikers wurde das in der Gemeinde Wietmarschen erreicht durch „einen Zusammenhalt, der fast Berge versetzen kann.“ Den Erfolg des jetzigen Matthiasstifts sieht der Minister vor allem darin begründet, dass bei den Angeboten und beim Betrieb der Einrichtung von der Perspektive der Menschen aus gedacht werde. Es geht ihm offenbar – trotz seines neuen Amtes – nicht nur um Geld: „Auch die Politik darf nicht immer nur in Kostentöpfen denken, sondern in erster Linie vom Menschen aus.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/zweiter-bauabschnitt-im-matthiasstift-eingeweiht-247863.html