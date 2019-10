Zweite Baumesse im Januar in der Mehrzweckhalle in Lohne

Zum zweiten Mal öffnet in Lohne am 18. und 19. Januar 2020 die Baumesse in der Mehrzweckhalle ihre Tore. Die Firma „Wirtschaft Innovation Nordwest“ aus Wietmarschen reagiert damit nach eigenen Worten auf den erfolgreichen Verlauf der ersten Messe.