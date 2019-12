/ Lesedauer: ca. 2min Zwei Tage rund ums Bauen und Wohnen

Am 18. und 19. Januar findet in der Mehrzweckhalle in Lohne eine Messe für Haus, Hof und Garten statt. Wieder werden etwa 30 Unternehmen Produkte und Dienstleistungen rund um die Themen Bauen und Wohnen präsentieren. Zudem gibt es ein Rahmenprogramm.