Empfehlung - Zwei Frauen bei Unfall in Lohne verletzt

Lohne. Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntagmorgen gegen 6.15 Uhr in Lohne ereignet. Dabei sind zwei Frauen leicht verletzt worden. Die Fahrerin eines Opel Astra war auf der Bundesstraße 213/Nordhorner Straße in Richtung Nordhorn unterwegs. Kurz vor der Autobahnauffahrt musste die Astra-Fahrerin wegen eines landwirtschaftlichen Gespannes vor ihr langsamer fahren. Ein Golf aus dem Landkreis Leer, der mit zwei Männern und einer Frau besetzt gewesen ist und ebenfalls in Richtung Nordhorn unterwegs gewesen ist, hatte die Geschwindigkeit des Astra unterschätzt und fuhr diesem hinten auf. Die zwei Frauen mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Lingen gefahren werden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/zwei-frauen-bei-unfall-in-lohne-verletzt-210268.html