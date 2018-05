Empfehlung - Zum Frühlingsfest lacht über Lohne die Sonne

Lohne. „Wir erfahren hier eine gute Resonanz, das Wetter spielt mit und die Straßen sind voll“, freut sich IHHG-Vorsitzender Carsten Hüsken. Dafür haben er und seine Mitstreiter wieder so einiges aufgefahren: Fast direkt am Eingang der gesperrten Straße ermöglicht die Interessengemeinschaft Hobbytierhalter Grafschaft Bentheim/Emsland tierische Begegnungen mit Eseln, Ponys und kleineren Tieren wie Hühnern und Kaninchen. Auf einer kleinen Strecke unweit des Markplatzes können Neugierige eine Runde auf Segways drehen, wenige Meter weiter geht es in luftige Höhe: Am Stand des CDU-Ortsverbandes können Besucher einen Korb besteigen, der dann von einem Kran nach oben gezogen wird – plötzlich sind die Menschen auf dem Markplatz deutlich kleiner, der Ausblick dafür umso besser.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/zum-fruehlingsfest-lacht-ueber-lohne-die-sonne-234376.html