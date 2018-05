Zirkus Rasselei gastiert in Wietmarschen

Von Donnerstag, 10. Mai bis Sonntag, 13. Mai gastiert der Zirkus Rasselei in der Lingener Straße 52 in Wietmatschen. Vorstellungen werden täglich um 15.30 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr gegeben.