Zentrum für Einsatztraining der Polizei in Dienst genommen

Die Polizei trainiert künftig in Lohne. Dort ist am Mittwoch ein Zentrum für Systemisches Einsatztraining feierlich in Betrieb genommen worden. In dem neuen Zentrum sollen die Polizisten beispielsweise lernen, wie sie kritische Situationen deeskalieren.