Zehn Obstbäume von Streuobstwiese in Wietmarschen gestohlen

Wietmarschen Zehn Obstbäume haben unbekannte Täter von einer Streuobstwiese an einem Seitenweg der Pferdebahn in Wietmarschen/Lohne gestohlen. Das berichtet die Polizei am Montag. Die Bäume sollen zwischen dem 22. März und Sonnabend verschwunden sein. Der Diebstahl konnte bislang nicht aufgeklärt werden. Die Polizei Wietmarschen fragt nun, ob die in der vergangenen Woche gestohlenen Bäume möglicherweise zum Verkauf angeboten wurden.

Die zehn Obstbäume wurden komplett mit Befestigungspfosten, Hanfseilen sowie Verbiss- und Wühlmausschutz gestohlen. Laut Polizeiangaben handelt es sich um die alten Apfelsorten, „Roter Eisenapfel“, „Roter Jonathan“, „Glockenapfel“, „Grahams Jubiläumsapfel“, „Roter Gravensteiner“, „Jakob Fischer“ und „Prinz Albrecht von Preussen“. Zudem wurde ein Süßkirschbaum „Schneiders Späte“, ein Birnenbaum „Gute Luise“ sowie ein Mirabellenbaum „Nancy Mirabelle“ entwendet.

Die Bäume wurden im November in einer groß angelegten ehrenamtlichen Aktion durch den Heimatverein Lohne mit Unterstützung der Bingo Umweltstiftung gepflanzt. Insgesamt waren es 137 Obstbäume, 28 davon als Streuobstwiese an der Pferdebahn. „Bereits vor etwa zwei Jahren kam es zu einem ähnlich gelagerten Diebstahl. Dabei wurden auf einer frisch angelegten Streuobstwiese im Bereich Untermoor ebenfalls mehrere Obstbäume gestohlen“, berichtet die Polizei.

Hinweise werden unter der Rufnummer 05925 9057956 entgegengenommen.