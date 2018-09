Empfehlung - Wolfgang Tautz gestaltet Kunstwerk zum Kreuzerhöhungsfest

Wietmarschen Gesucht werden für das Kunstwerk noch Kreuze und Kruzifixe, die in den Haushalten nicht mehr benötigt werden und hier Bestandteil eines neuen Kunstwerks werden können. In vielen Wohnungen hängen Kreuze als Symbole des christlichen Glaubens. Häufig kommen dann im Laufe der Zeit aus dem Nachlass von Vorfahren und Verwandten weitere Kruzifixe, Standkreuze, Heiligenfiguren und ähnliche Gegenstände hinzu. Man kann sie nicht alle in der Wohnung aufstellen, aber wegwerfen mag man sie auch nicht. Der materielle Wert ist in der Regel gering, doch kleben an diesen Gegenständen die Erinnerungen und das Wissen um die Gebete ganzer Generationen. Wohin also mit diesen Glaubenszeugnissen? Dechant Gerd Voßhage hatte eine Idee: Die Fülle der Kreuze und Gegenstände soll zum Kreuzerhöhungsfest zu einem neuen Ganzen unter dem Motto „Das Kreuz mit dem Kreuz ... Leben?!“ zusammenwachsen. Für die Umsetzung konnte der Geistliche den Künstler Wolfgang Tautz aus Wietmarschen-Lohne gewinnen. Viele Kreuze haben die beiden in den letzten Wochen schon zusammengetragen. .(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/wolfgang-tautz-gestaltet-kunstwerk-zum-kreuzerhoehungsfest-250041.html