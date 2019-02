Empfehlung - Wietmarscher SPD appelliert: Landesstraße 45 ausbauen

Wietmarschen „Der Abschnitt zwischen Lohne und Wietmarschen der Landesstraße 45 ist in einem desolaten Zustand“, sagen unisono der Ortsvorsitzende Christian Kerperin, der Fraktionsvorsitzende im Rat der Gemeinde, Hermann Nüsse, und der stellvertretende Ortsvorsitzende und Ratsherr, André Olthoff. Eine im Februar des vergangenen Jahres von der SPD vorgeschlagene Resolution des Rates zum Ausbau der L 45 sei von der CDU abgelehnt worden, ärgern sich die Sozialdemokraten. „Wir appellieren auch an unseren Minister“, sagt Hermann Nüsse in Richtung Reinhold Hilbers zur gewünschten Unterstützung des Landes zum Straßenausbau zwischen Lohne und Wietmarschen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/wietmarscher-spd-appelliert-landesstrasse-45-ausbauen-281332.html