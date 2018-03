Wietmarscher Politiker wollen Sanierung der L45 im Konsens

Der Gemeinderat Wietmarschen hält eine Sanierung der Landesstraße 45 für notwendig, will aber in Konsens zum Ziel kommen. Der SPD-Antrag, in einer Resolution das Land aufzufordern, mehr Geld für Straßensanierungen einzusetzen, fand keine Mehrheit.