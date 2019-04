Empfehlung - Wietmarscher Osterfeuer brennt in der Abendsonne

Wietmarschen Rund 200 Kubikmeter Geäst und Gestrüpp gingen in sekundenschnelle in Flammen auf. An etwa vier Samstagen ist die Holzmenge zusammen gekommen, berichtete Jos Gravelmann, Vorsitzender der KLJB Wietmarschen. Bis zur Entzündung war jedoch nicht klar, ob das Feuer wirklich brennen wird. Die Trockenheit der vergangenen Tage war zum Risiko für angrenzende Grünflächen und Bäume geworden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/wietmarscher-osterfeuer-brennt-in-der-abendsonne-293395.html