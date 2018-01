Empfehlung - Wietmarscher kfd feiert 100-Jähriges

hlw Wietmarschen. Aufgrund des großen Interesses wurde die Versammlung der kfd Wietmarschen mit mehr als 380 Frauen in der Aula der Sünte-Marien-Schule gleich an zwei Nachmittagen angeboten. In ihrem Jahresrückblick berichtete die Vorsitzende Gundula Markus, dass die Wietmarscher Frauengemeinschaft seit 100 Jahren bestehe und aktuell 723 Mitglieder habe. Sie ließ die vielen Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren und gab einen Ausblick auf das neue Jahr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/wietmarscher-kfd-feiert-100-jaehriges-223134.html