Wietmarschen will freies W-LAN für Lohner Freizeitsee

Fast keiner war so flink wie Wietmarschen: EU-Geld für den Ausbau von freiem W-LAN am Freizeitsee in Lohne gibt es für die Gemeinde dank eines Onlineverfahrens. Der schnellste Klick auf der Computermaus erhielt den Zuschlag.