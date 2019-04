Empfehlung - Wietmarschen vom Unrat befreit

Wietmarschen Am Sonnabend, 30. März, fand bei bestem Wetter in der Gemeinde Wietmarschen wieder einmal der „Tag der sauberen Landschaft“ statt. Diese Aktion wird von der Gemeindeverwaltung in Zusammenarbeit mit der Jägerschaft organisiert. Das Thema hat derzeit auch wieder an Wichtigkeit und Aktualität gewonnen, da in den Medien sehr viel über die Entsorgung und Benutzung von „Plastik“ berichtet wird. Hier wird auch der ein oder andere Bürger schon tätig geworden sein oder hat hierzu bereits Überlegungen angestellt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/wietmarschen-vom-unrat-befreit-292267.html