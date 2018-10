Empfehlung - Wietmarschen plant einen neuen Radweg am Erzweg

WietmarschenDie Gemeinde führe derzeit Gespräche mit Anliegern, die für den Bau einen Teil ihres Grund und Bodens verkaufen müssten, berichtete Bürgermeister Manfred Wellen im Verkehrsausschuss des Gemeinderats. Weil der Erzweg außerhalb geschlossener Ortschaft verlaufe, müsse der Radweg in einem Abstand von 1,50 Meter zur Straße verlaufen. Lediglich an der Einmündung zur Lingener Straße (L45) könne er aus Platzgründen als Hochbord direkt neben der Fahrbahn gebaut werden. Außerdem soll in diesem Bereich eine Tempo-50-Zone eingerichtet werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/wietmarschen-plant-einen-neuen-radweg-am-erzweg-262929.html