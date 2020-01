Empfehlung - Wietmarschen investiert vier Millionen Euro in Infrastruktur

Wietmarschen Dass die Gemeinde Wietmarschen nicht nur mit der Zeit geht, sondern auch deutlich im Aufwärtstrend liegt, ging aus der Neujahrsansprache von Bürgermeister Manfred Wellen hervor. 480 Bürgerinnen und Bürger verfolgten in der Mehrzweckhall in Lohne Wellens Rede, der erklärte, dass die Kommune in 2020 vier Millionen Euro in die Infrastruktur investiere.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/wietmarschen-investiert-vier-millionen-euro-in-infrastruktur-338312.html