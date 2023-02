© Vennemann, Sascha

Zahlreiche Radwege in Lohne und Wietmarschen – wie hier an der Fledderstraße – werden von Bürgerinnen und Bürgern sowie Touristen gerne genutzt. Doch es gibt an vielen Stellen Sanierungs-, Ausbau- und Verbesserungsbedarf. Das soll nun in einem Radverkehrskonzept erfasst werden. Archivfoto: Vennemann