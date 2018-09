Empfehlung - Wietmarschen bewahrt alten Mühlenstumpf

Wietmarschen/Lohne Die Gemeinde Wietmarschen hat den alten Mühlenstumpf gekauft, der direkt auf der historischen Grenze zwischen Wietmarschen und Lohne steht. Das hat Bürgermeister Manfred Wellen am Donnerstagabend während einer Sitzung des Gemeinderats bekannt gegeben. Damit dürfte die Zukunft des historischen Gemäuers nach dem Auszug des letzten Bewohners gesichert sein. Was nun mit dem Mühlenstumpf geschehen soll, stehe bisher noch nicht fest, sagte der Bürgermeister auf GN-Anfrage. Dafür sei es noch zu früh. Wichtig sei zunächst einmal gewesen, sich das markante Gebäude an der Landesstraße 45 in Höhe des Erzwegs zu sichern, um es vor dem Verfall zu bewahren. Zum Kaufpreis machte der Bürgermeister keine Angaben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/wietmarschen-bewahrt-alten-muehlenstumpf-257007.html