Empfehlung - Weltfrauentag in Lohne mit Ernst und Unterhaltung

Lohne. Das Themenspektrum für Frauenrechte und Gleichberechtigung hatte Francis Möllers in ihren Begrüßungsworten breit abgesteckt: Viele Frauen bekommen nur einen Teilzeitjob, erhalten weniger Geld als ihre männlichen Kollegen und damit später auch weniger Rente. Dagegen stehe ein gehöriger Anteil an Familienarbeit, der in der Regel von Frauen geleistet werde. Gegen diese Missstände müsse man sich gemeinsam wehren, sagte Francis Möllers. Frauen benötigten mehr Unterstützung bei ihrem „Spagat zwischen Familie und Beruf“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/weltfrauentag-in-lohne-mit-ernst-und-unterhaltung-228631.html