Weihnachtsmarkt eröffnet in Lohne am zweiten Advent

Lohne Auf dem Vorplatz der Lohner Kirche erwarten die Besucher weihnachtlich geschmückte Stände und verschiedene Aktionen, kündigen die Veranstalter an.

Mit der musikalischen Eröffnung beginnt der Weihnachtsmarkt am Sonnabend um 17.45 Uhr. Gleichzeitig startet auch die Tombola, bei der es attraktive Preise im Gesamtwert von 2500 Euro zu gewinnen gibt. Der Erlös aus der Tombola kommt in diesem Jahr der Tischtennisabteilung des Sportvereins Union Lohne zugute.

Am Sonntag öffnet der Weihnachtsmarkt dann um 14.30 Uhr. Um 16 Uhr wird der Nikolaus erwartet, der für die Kinder einen Stutenkerl mitbringt. Um 17 Uhr steht ein Konzert der Klangfabrik in der Lohner Kirche auf dem Programm, und um 18 Uhr lädt der Lohner Musikverein zu einem Adventskonzert ein.

Darüber hinaus wird eine Weihnachtsrallye angeboten. Dafür hängen in den Lohner Geschäften zur Weihnachtszeit Buchstaben im Schaufenster, aus denen ein Lösungswort gebildet und auf ein Formular notiert werden kann. Abgegeben werden kann die Lösung in den teilnehmenden Geschäften. Zu gewinnen gibt es fünf IHHG-Gutscheine über 25 Euro.

Zudem sucht die Interessengemeinschaft (IHHG) die schönste Weihnachtsbeleuchtung in Lohne. Vorschläge oder Bewerbungen können bis zum 13. Dezember per E-Mail an info@ihhg-lohne gesendet werden. Der Gewinner wird am 20. Dezember auf der Internetseite www.ihhg-lohne.de bekannt gegeben und bekommt einen Gutschein in Höhe von 100 Euro. Der Zweitplatzierte wird mit einem Gutschein im Wert von 50 Euro prämiert und der Drittplatzierte erhält einen 25-Euro-Gutschein.