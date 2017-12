Weihnachtsmarkt auf dem Heidegut in Wielen

Auf dem Heidegut in Wielen haben am Wochenende rund 6000 Besucher den von Gerhard Plöns und seinem Team zauberhaft arrangierten Weihnachtsmarkt besucht. Hobbykünstler und Kunsthandwerker boten unter anderem Weihnachtsgeschenke für den Gabentisch an.