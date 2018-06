Empfehlung - Weichen für umstrittenen Kitabau in Lohne gestellt

Wietmarschen/Lohne Mit seinem Votum handelte der Ausschuss gegen den Willen der Anwohner der Heinrichstraße in Lohne, wo die neue Kita für ungefähr 80 bis 105 Kinder entstehen soll. In der Einwohnerfragestunde äußerten die anwesenden Anwohner nochmals ihre Bedenken bezüglich der Standortwahl. Dabei machten sie mehrfach deutlich, dass sie nichts gegen Kinder in ihrer Nachbarschaft hätten: „Wir sind kinderlieb“, sagte eine Anwohnerin. Der Hauptbestandteil ihrer Kritik sei die für das Bauvorhaben nötige Teilrodung der Fläche. „Dort ist ein Biotop entstanden, das ein eigenes Leben hat. Mit einer Teilrodung geht dieses Biotop komplett verloren“, sagte Wolfgang Koopmann. Im GN-Gespräch ergänzte er: „Im Siedlungsbereich in Lohne ist die Natur radikal verschwunden. Wenn man was hat, muss man das schützen. Ich bin enttäuscht, dass der Ausschuss nicht auf unsere Argumente eingegangen ist und das kein Alternativstandort in Erwägung gezogen wird.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/weichen-fuer-umstrittenen-kitabau-in-lohne-gestellt-238851.html