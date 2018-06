Empfehlung - Feuerwehr löscht in Lohne brennenden Gasgrill

Lohne Der Gasgrill fing auf dem Balkon eines Wohnhauses am Friedensweg in Lohne gegen 21.05 Uhr Feuer. Zahlreiche Mitglieder der Feuerwehr Lohne befanden sich samt ihren Fahrzeugen aufgrund einer Übung in der Nähe und waren nach der Alarmierung schnell vor Ort. Der Eigentümer hatte zu diesem Zeitpunkt das Feuer bereits mit Feuerlöschern eingedämmt, meldet die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand nach kurzer Zeit löschen. Der Grill sowie die Gasflasche wurden mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und vom Balkon entfernt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Lohne war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/web-artikel-238808.html