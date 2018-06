Frauenpower prägt Wietmarschen

Nach dem 1. Weltkrieg herrschten Not und Elend. Um sich gegenseitig zu helfen, gründeten katholische Frauen in Wietmarschen 1918 einen Mütterverein. Daraus wurde bis heute eine Gemeinschaft von 720 Frauen, die Frauenpower in die Kirchengemeinde bringt.