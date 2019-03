Empfehlung - Walter Vogt verlässt Vorstand des Heimatvereins Lohne

Lohne Tradition wird in Lohne besonders beim Heimatverein großgeschrieben. Die Heimatfreunde engagieren sich bei vielen Aktionen und Projekten. Seit zehn Jahren gehört Walter Vogt als zweiter. Vorsitzender an der Seite des 1. Vorsitzenden Georg Borker zu den engagierten Machern. In der Mitgliederversammlung im Heimathaus würdigte Borker die Verdienste von Vogt, dem die Heimat- und Brauchtumspflege besonders am Herzen liegt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/walter-vogt-verlaesst-vorstand-des-heimatvereins-lohne-283917.html