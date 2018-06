Empfehlung - Wald- und Moorflächen in Flammen

hi/hlw Wietmarschen. Zu einem beschwerlichen Einsatz sind am Nachmittag die Feuerwehren Wietmarschen, Schwartenpohl und Lohne ausgerückt. Nach Angaben der Einsatzkräfte standen zwischen Wietmarschen und Nordhorn rund 150 Quadratmeter Moor- und Waldfläche in Brand. Radfahrer hatten das Feuer am Sonntagnachmittag entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Bei Temperaturen um 30 Grad Celsius war es für die Rettungskräfte ein schweißtreibender Einsatz in dem schwer zugänglichen Gebiet. Die 40 Feuerwehrleute klopften die Brandherde teilweise mit Feuerpatschen aus. Zusätzlich pflügten sie den Moorboden mit Einreißhaken, um die Flammen zu löschen. Größere Mengen Wasser sind zudem mit zwei Tanklöschfahrzeugen an den Brandort geschafft worden. Der Einsatz war erst nach mehreren Stunden beendet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/wald-und-moorflaechen-in-flammen-237514.html