Empfehlung - Wäschetrockner fängt Feuer

Wietmarschen. Ein Wäschetrockner ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr im Keller eines Einfamilienhauses an der Buchenstraße in Wietmarschen aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Bewohner des Hauses bemerkten den Qualm und riefen die Feuerwehr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/waeschetrockner-faengt-feuer-204668.html