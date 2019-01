Empfehlung - Wachstum lässt Baumaschinen in Wietmarschen brummen

Lohne Der Bau der Kindertagesstätte an der Heinrichstraße in Lohne ist das größte Projekt, das sich die Gemeinde Wietmarschen für dieses Jahr vorgenommen hat. Insgesamt sollen in die Ganztageseinrichtung für rund 100 Kinder etwa 2,3 Millionen Euro fließen. Vor einigen Tagen haben Bauhofmitarbeiter bereits damit begonnen, das gut 4000 Quadratmeter große Grundstück zu räumen. Der Busch- und Baumbestand wird entfernt. Doch ob die Gemeinde das Projekt wie geplant umsetzen kann, wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/wachstum-laesst-baumaschinen-in-wietmarschen-brummen-275422.html