Empfehlung - Vier Leichtverletzte bei Kollision auf A31 bei Lohne

sb Lohne. An der Anschlussstelle Lingen der Autobahn 31 sind am Freitag um kurz vor 19 Uhr zwei Autos kollidiert. Nach Polizeiangaben hatte der Fahrer eines Audi A3 beim Einfädeln von der Beschleunigungsspur einen von hinten herankommenden Renault übersehen. Die Autos stießen auf dem Überholfahrstreifen zusammen. Dabei wurden vier Insassen des Renault leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus nach Lingen. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/vier-leichtverletzte-bei-kollision-auf-a31-bei-lohne-232456.html