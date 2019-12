Empfehlung - Viele treue Mitglieder halten zur Kolpingsfamilie

Wietmarschen. Es sei ihm ein Herzensanliegen gewesen, jungen und oft heimatlosen Handwerkern ein Zuhause zu geben. Deren Schicksal kannte er aus eigener Erfahrung: Adolph Kolping hatte mit zwölf Jahren auf Wunsch der Eltern zunächst das Schuhmacherhandwerk erlernt. Auf der Wanderschaft kam er mit dem seelischen und körperlichen Elend der Handwerksgesellen in Berührung. Nach einem an Hindernissen reichen Ausbildungsweg wurde Kolping mit 32 Jahren in Köln zum Priester geweiht.(...)