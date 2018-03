Empfehlung - Verkehrschaos nach Unfall auf Bundesstraße 213 bei Lohne

Lohne. Bei zwei Verkehrsunfällen am Freitagvormittag auf der Bundesstraße 213 in Lohne gab es drei Verletzte. Laut ersten Erkenntnissen ist ein Lastwagen mit Anhänger gegen 10.30 Uhr an der Kreuzung zwischen Südlohne und Rükel in Richtung Lingen auf einen Kleintransporter aufgefahren. Der 36-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde dadurch schwer verletzt. Der Rettungsdienst hat ihn ins Krankenhaus gebracht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/verkehrschaos-nach-unfall-auf-bundesstrasse-213-bei-lohne-228386.html