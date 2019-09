Empfehlung - Unternehmen zieht es an die Autobahn 31 in Lohne

Lohne Die Nähe zur Autobahn „zieht“. Die Gemeinde Wietmarschen hat in den vergangenen Monaten weitere Betriebsgrundstücke im Gewerbegebiet A31 in Lohne verkaufen können. Zwei Unternehmen verlagern ihren Firmensitz aus der Stadt Lingen an die Autobahn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/unternehmen-zieht-es-an-die-autobahn-31-in-lohne-321196.html