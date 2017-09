Unfallflucht, Drogen, Einbruch: Ermittlungen gegen Lingener

gn Lohne. Die Polizei ermittelt gegen einen 43-jährigen Lingener, der am Mittwoch wegen mehrerer Gesetzesverstöße auffiel. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in seinem Audi A4 gegen 23 Uhr auf dem Westring in Lohne in Fahrtrichtung Lingen unterwegs und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr in ein Maisfeld und kam dort zum Stillstand. Dem Fahrer gelang es, sein Auto wieder auf die Straße zu manövrieren. Er setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Die Besatzung eines Streifenwagens bemerkte das Auto gegen 23.45 Uhr auf der Lindenstraße in Lingen. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten zahlreiche Beschädigungen an dem Fahrzeug fest. Neben dem Unfall in Lohne war das Auto vermutlich in weitere verwickelt. „Die Schäden am Fahrzeug waren jeweils frisch und passten nicht zu der Fahrt durch das Maisfeld“, sagte Polizeisprecher Dennis Dickebohm. Der Fahrer soll darüber hinaus unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben. Außerdem hat er keine gültige Fahrerlaubnis.

Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde beschlagnahmt. Der Mann war erst am 30. August in Meppen festgenommen worden, nachdem er dort bei einem Einbruch auf frischer Tat erwischt wurde. Auch am Mittwoch sollen der Polizei zufolge in seinem Auto „typische Einbruchwerkzeuge“ gelegen haben. Ob ihm nun weitere Taten aus den vergangenen Tagen zugerechnet werden können und ob er für weitere Unfallfluchten infrage kommt, prüft die Polizei nun.