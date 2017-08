Empfehlung - Unfall in Wietmarschen: E-Bike-Fahrerin schwer verletzt

gn Wietmarschen. Bei einem Unfall am Dienstag ist eine 77-jährige Radfahrerin auf einem E-Bike schwer verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei übersah ein 46-jähriger Autofahrer die Frau auf dem Rad. Er wollte gegen 8.45 Uhr von dem Brookweg nach links auf die Lingener Straße abbiegen. Die Radfahrerin prallte gegen den Peugeot des Mannes und stürzte. Die 77-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden beschädigt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/unfall-in-wietmarschen-e-bike-fahrerin-schwer-verletzt-202289.html