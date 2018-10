Unfall auf Autobahn bei Wietmarschen geht glimpflich aus

Wietmarschen Glimpflich ausgegangen ist am Montagmorgen gegen 6 Uhr ein Unfall auf der A 31. „Ein 61-jähriger Niederländer fuhr mit seinem Sattelzug die A 31 in Richtung Bottrop und kam aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab“, beschreibt die Polizei den Hergang. Das Gespann geriet auf die Außenschutzplanke und kam nach etwa 100 Metern zum Stehen. Am Fahrzeug und der Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Bergung durch eine Spezialfirma wurde der Hauptfahrstreifen durch die Autobahnmeisterei für mehrere Stunden voll gesperrt.