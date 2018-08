Pünktlich zum 1. Oktober soll sich die Baustelle im Erdgeschoss der Lohner Grundschule in eine Übergangskrippe in Trägerschaft des DRK-Kreisverbandes verwandelt haben. Indes hat die Gemeinde Wietmarschen um Bürgermeister Manfred Wellen am Dienstag einen Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht, der noch in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 500.000 Euro für das Kitaprojekt an der Heinrichstraße vorsieht. Foto: Mummert