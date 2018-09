Empfehlung - Über 1000 Gäste feiern in Lohne Kürbisfest

Lohne Angeboten wurden beim Kürbisfest in Lohne köstliche, aus Kürbis zubereitete Gerichte, die reißenden Absatz fanden. Rund um das Heimathaus waren die vielen Kürbisse aufgereiht, die sich zuvor von Mai bis September auf dem Acker von Alfons Rakers an der Lohner Hauptstraße zu prächtigen Früchten entwickelt hatten. 3799 Kürbissetzlinge waren im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes der Grundschule und des Heimatvereins unter fachlicher Leitung des Lohner Kürbisexperten Helmut Büers in den Boden eingebracht worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/ueber-1000-gaeste-feiern-in-lohne-kuerbisfest-257405.html