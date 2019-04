Empfehlung - Typisierung in Lohne und Wietmarschen von Erfolg gekrönt

Wietmarschen/Lohne Die Typisierungsaktion wurde am Sonntag von 12 bis 18 Uhr in Wietmarschen im Rahmen des Urbrecker-Marktes in den Räumen der Sparkasse und zeitgleich in Lohne in der Aula der Grundschule durchgeführt. „Wir sind sehr überrascht, dass sich so viele Personen zur Abgabe der Speichelprobe gemeldet haben, und wir danken allen Unterstützern und Förderern“, resümierten Nina Märsmann und Holger Hackmann. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/typisierung-in-lohne-und-wietmarschen-von-erfolg-gekroent-294503.html