Tschernobyl-Kinder besuchen Lohne

Lohne In diesem Jahr sind 66 Kinder, Mütter und Betreuer aus Weißrussland in der Grafschaft Bentheim und dem Emsland zu Gast. Christiane und Dragan Stare haben jetzt 25 Kinder von eins bis 17 Jahren, fünf Mütter und die beiden Dolmetscherinnen Luba Gorodnaja und Iryna Karzhova zum Brunchen in ihrem Restaurant „Dragos“ am Lohner Freizeitsee eingeladen, um ihnen etwas Gutes zu tun. Die Gäste aus Weißrussland stammen aus der Region Gomel, die seit der Atomkatastrophe von Tschernobyl am 26. April 1986 einer sehr hohen Strahlenbelastung ausgesetzt ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/tschernobyl-kinder-besuchen-lohne-243308.html