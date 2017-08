Empfehlung - Treibt ein Feuerteufel in Lohne sein Unwesen?

abLohne. Auch der Brand einer Remise an der Hollandstraße in Lohne, der am Sonntag in den Abendstunden entdeckt wurde, ist vorsätzlich gelegt worden. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. In dem komplett niedergebrannten Gebäude hatten sich ein Strohlager und untergestellte landwirtschaftliche Geräte befunden. „Auch hier kommen andere Brandursachen nicht in Frage“, berichtet die Polizei mit Blick auf die weiteren Brände aus den vergangenen Wochen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/treibt-ein-feuerteufel-in-lohne-sein-unwesen-202795.html