Empfehlung - Treffen in Lohne: Duale Ausbildung ist besser als ihr Ruf

Lohne Die duale berufliche Ausbildung im Handwerk ist ein attraktives Angebot; darüber sind sich am Mittwochmorgen alle Diskussionspartner im Besprechungsraum der Schevel Nutzfahrzeuge GmbH in Lohne einig. Doch das Bild der „Lehre“ in breiten Teilen der Bevölkerung sei ein anderes. Der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers besuchte anlässlich der „Woche der beruflichen Bildung“ das Unternehmen in seiner Heimatgemeinde Lohne, um vor Ort mit Geschäftsführer Frank Schevel sowie Vertretern der Kreishandwerkerschaft über das Thema zu sprechen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/treffen-in-lohne-duale-ausbildung-ist-besser-als-ihr-ruf-291650.html