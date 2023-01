Alljährlich zum Saisonbeginn versammeln sich die Radsportler aus Wietmarschen und Lohne zur traditionellen Fahrradsegnung. Im vergangenen Jahr trafen sich die Fahrer im Beisein zahlreicher interessierter Zuschauer vor der Kirche in Lohne (Foto oben). In diesem Jahr wird die Zeremonie am 29. März vor der Wallfahrtskirche in Wietmarschen stattfinden. Foto: privat