Tilda Sophie aus Wietmarschen sucht Stammzellenspender

Wietmarschen Nur vier Wochen nach ihrer Geburt im August vergangenen Jahres erhielten die Eltern von Tilda Sophie aus Wietmarschen die Schockdiagnose Leukämie. Seither bestimmen Chemotherapie und lange Krankenhausaufenthalte das Leben der Einjährigen, die dringend auf einen geeigneten Stammzellenspender angewiesen ist. Bisher blieb die deutschlandweite Suche allerdings erfolglos. Mit der Unterstützung der DKMS, Familie und Freunden suchen die Eltern nun international nach einem genetischen Zwilling für ihre Tochter.

Tilda leidet unter akuter myeloischer Leukämie (AML). „Als wir die Nachricht bekamen, war das wie ein Alptraum. Wir standen beide vollkommen unter Schock, konnten einfach nicht glauben, dass das wahr sein soll“, erinnert sich Mutter Lisa an die Hiobsbotschaft. „Als die Ärzte aus dem Raum waren, haben wir nur noch geheult.“

Die erste Chemotherapie beginnt Anfang November im Klinikum Oldenburg. Drei Monate ist die Familie getrennt, da coronabedingt nur ein Elternteil im Krankenhaus anwesend sein darf. Mit Videotelefonaten und kurzen Spaziergängen im Krankenhauspark versuchen die Eltern, das Familienleben so gut es geht aufrecht zu halten. Nach fünf Chemoblöcken wird Tilda endlich entlassen. Es sind keine Krebszellen mehr nachweisbar. Doch nach den ersten Therapieerfolgen kehrt der Blutkrebs der kleinen Tilda im Sommer 2021 zurück. „Es fühlt sich an, als sei man in einem Horror-Film gefangen, bei dem es keinen Aus-Knopf gibt. Die Angst und Sorge um unser Kind machen uns vollkommen fertig“, berichtet die Mutter der Einjährigen. Zur Zeit durchläuft das Kleinkind die zweite Chemotherapie, die sogenannte Konditionierungstherapie, in Vorbereitung auf eine Stammzellentransplantation.

Während Lisa und ihr Ehemann Christian so viel Zeit wie möglich mit Tilda verbringen, kümmern sich Freunde und Familie um die Suche nach einem geeigneten Stammzellenspender. Auf dem Instagram Account „ourfamilyx3“ informieren sie über den Krankenhausalltag der kleinen Tilda. Während dieser Zeit ist Lisa besonders froh über die Hilfe ihrer Freunde: „Meine beste Freundin arbeitet im Hintergrund, verteilt Flyer und wirbt für die Registrierung bei der DKMS. Sie kümmert sich zum Teil auch um das Instagram-Profil. Ohne die Hilfe würden wir das alles gar nicht schaffen.“ Rund 200 Menschen haben sich für Tilda bereits als potenzielle Stammzellenspender erfassen lassen. Die Suche nach dem genetischen Zwilling der Einjährigen war bisher allerdings noch nicht erfolgreich.

Wer sich für die Stammzellenspende registrieren möchte, um Tilda und vielen anderen potenziell zu helfen, kann sich kostenlos bei der DKMS gemeinnützige GmbH (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) registrieren lassen. Die Registrierungssets werden kostenlos nach Hause geschickt.