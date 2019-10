Empfehlung - „Taka-Tuka-Land“ nimmt in Lohne nur langsam Gestalt an

Lohne Das teilte Bürgermeister Manfred Wellen in der letzten Sitzung des Jugend-, Sozial- und Sportausschusses der Gemeinde mit. Der Rohbau neigt sich dem Ende zu und auch die Zimmererarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Das Richtfest für die neue Kindertagesstätte ist für Freitag, 8. November, vorgesehen. Dies soll „im kleinen Rahmen“ mit dem federführenden Arbeitskreis und den beteiligten Firmen gefeiert werden, so Wellen gegenüber dem Ausschuss. Die jetzt bevorstehenden Dachdeckerarbeiten seien besonders wichtig, damit die anderen Gewerke weiterarbeiten könnten. Auch die anderen technischen Gewerke wie Heizungsbau, Sanitär- und Elektroinstallation haben schon begonnen. Der Trockenausbau mit der notwendigen Dämmung erfolgt in Kürze.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/taka-tuka-land-nimmt-in-lohne-nur-langsam-gestalt-an-325843.html