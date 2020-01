Empfehlung - SV Union Lohne feiert 2020 sein 100-jähriges Bestehen

Lohne Ob die Gründer des Vereins im Gründungsjahr 1920 schon so weit gedacht haben? „Die wirtschaftliche Situation war zur damaligen Zeit sehr schlecht in Deutschland, im selben Jahr wurde auch die NSDAP gegründet“, blickte Heinz Herbers, Vorsitzender von Union Lohne, in einer kleinen Feierstunde am Sonntagmittag im Schulzentrum in Lohne zurück. Man wollte damals junge Menschen von der Straße holen, mit dem Sport die Persönlichkeitsentwicklung fördern. Ziele, die wohl auch heute immer noch in gewisser Form ganz aktuell sind und dem Zeitgeist entsprechen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/sv-union-lohne-feiert-2020-sein-100-jaehriges-bestehen-337909.html