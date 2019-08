Empfehlung - „Sünte Marien“-Schule Wietmarschen begrüßt neuen Leiter

Wietmarschen Schon seit einem halben Jahr ist Timothy Hansmann der neue Schulleiter der Grundschule „Sünte Marien“. Am Freitag wurde er mit einer Feier in der Aula begrüßt. Dazu waren nicht nur die „offiziellen“ Vertreter in die Aula gekommen, sondern auch die fast 200 Schülerinnen und Schüler der Grundschule. Sie spielten für ihren neuen Rektor ein Theaterstück, sie sangen auch ein Lied und brachten die Gäste mit einem Sketch zum Lachen. Das trug maßgeblich zur fröhlichen Stimmung der Feier bei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/suente-marien-schule-wietmarschen-begruesst-neuen-leiter-316029.html