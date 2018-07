Straßenschild weist jetzt auf Hof Deitering in Lohne hin

Es geht auf Mittag zu, als sich am Sonntag rund 150 Menschen vom Hof Altendeitering am Schafweg in Lohne aufmachen, um sich wenige hundert Meter weiter zu sammeln. Hier, wo die Straße noch keinen Namen trägt, wollen sie Familiengeschichte schreiben.