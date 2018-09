Empfehlung - Steuerquelle sprudelt in Wietmarschen

Wietmarschen Der größte Batzen des Geldes soll in einen ersten Abschlag für den Bau der neuen DRK-Kindertagesstätte „Taka-Tuka-Land“ an der Heinrichstraße in Lohne fließen. Das Vorhaben, für das im Oktober der Bauantrag gestellt werden soll, ist insgesamt mit 2,3 Millionen Euro veranschlagt. In diesem Jahr kann die Gemeinde dafür nun schon 500.000 Euro zur Seite legen. Weitere 250.000 Euro will die Gemeinde in den Kauf von Grundstücken stecken. Mit den Mehreinnahmen werden außerdem dringend erforderliche EDV-Anschaffungen für das Rathaus in Höhe von 10.000 Euro sowie ein neuer Sportplatz-Zaun für Union Lohne zum Preis von 18.500 Euro möglich gemacht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/steuerquelle-sprudelt-in-wietmarschen-257404.html