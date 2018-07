Empfehlung - Stellvertretender Bürgermeister gewinnt Promi-Darts-Turnier

Wietmarschen Eigentlich hätte Deutschlands Darts-Hoffnung Max Hopp am Sonnabend zum Abschluss der Sportwoche des SV Wietmarschen Pfeile werfen und die Wietmarscher Prominenz im direkten Duell das Fürchten lehren sollen. Doch dazu kam es nicht. Aufgehalten durch einen Polizeieinsatz am Münchener Flughafen musste der Sportler schweren Herzens – wie er in einer Videobotschaft mitteilte – kurzfristig absagen. Aus gesundheitlichen Gründen musste zudem Dechant Gerhard Voßhage passen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/wietmarschen/stellvertretender-buergermeister-gewinnt-promi-darts-turnier-244646.html